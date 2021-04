Zwickaus Coach Joe Enochs wechselte gegenüber dem 1:1 gegen Bayern II in der Anfangsformation einmal. Für Schröter, der aufgrund von muskulären Problemen ausfiel, spielte Willms. Beim Gastgeber nahm Coach Tomas Oral, der am Sonnabend (24. April) seinen 48. Geburtstag feierte, zum 1:1 in Lübeck gleich vier Wechsel vor. Antonitsch, Röhl, Bilbija und Butler ersetzten Kaya, Elva, Krauße und den gelbgesperrten Schröck.