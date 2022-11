Vor 4.500 Zuschauern im Ingolstädter Audi-Sportpark entwickelte sich von Beginn an eine ausgesprochen zerfahrene Partie. Viele Fouls, Ungenauigkeiten und Fehlpässe ließen bis zur zwanzigsten Minute keinen richtigen Spielfluss aufkommen. Die HFC-Doppelspitze aus Nietfeld und Steczyk wurde kaum ins Hallenser Spiel eingebunden und scheiterte bei ihren seltenen aber ansehnlichen Direktpass-Kombinationen immer am aller letzten Pass.

Erst in der 83. Minute fand eine der vielen Flanken den eingewechselten Tobias Bech, der völlig frei am zweiten Pfosten nur noch einnicken musste. Der FC Ingolstadt stellte daraufhin die eigenen Offensivbemühungen augenblicklich ein und zog die bis dahin fast chancenlosen Hallenser zurück in die Partie. Zu hektisch in anbetracht der geringen verbleibenden Zeit gelang es dem HFC danach aber nicht mehr, gefährlich vors Tor zu kommen.