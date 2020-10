Die Partie begann mit einem Schock für Dynamo. Nach einem schlampigen Pass von Keeper Kevin Broll konnte Max Kulke Ingolstadts Kapitän Stefan Kutschke nur noch mit einer Notbremse stoppen. Dresdens Verteidiger sah Rot und wurde vorzeitig zum Duschen geschickt (4.). Den fälligen Elfmeter verwandelte Kutschke sicher im rechten unteren Eck (5.). Der Schock saß tief, Dynamo war im Anschluss nur in der eigenen Hälfte beschäftigt. So zappelte der Ball nach knapp 20 Minuten erneut im Netz. Die Aktion wurde jedoch zu Recht abgepfiffen, da FCI-Angreifer Fath Kaya beim Abspiel im Abseits stand (21.).

Auch in der Folge hatten die Elbestädter hinten alle Hände voll zu tun. Einen strammen Schuss von Ilmari Niskanen entschärfte Broll aber mit einem starken Reflex (28.). Offensiv präsentierte sich Dynamo harmlos, kaum ein Ball fand den Weg in die Spitze zu Philipp Hosiner. Kurz vor der Pause wurde Agyemang Diawusie von Königsdörffer mit einem schönen Pass noch einmal gefährlich in Szene gesetzt. Auf die Schwalbe des Dresdner Rechtsaußen fiel Schiedsrichter Martin Thomsen aber nicht rein (45+1.)