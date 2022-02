Der 1. FC Kaiserslautern und der 1. FC Magdeburg haben sich in einem turbulenten Spitzenspiel 2:2 (0:1) getrennt. Vor 10.000 Fans auf dem legendären Betzenberg in Kaiserslautern entwickelte sich von Beginn an eine rassige Partie, die alles hatte, was ein Spitzenspiel ausmacht. Emotionen, heiß diskutierte Szenen, ruppige Zweikämpfe und viele Tore sorgten für einen offenen Schlagabtausch.