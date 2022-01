Zu Beginn der zweiten Hälfte brachte HFC-Coach Andre Meyer mit Julian Derstroff und Joscha Wosz frische Kräfte. Und tatsächlich – das Spiel der Gäste wurde wieder druckvoller. Vor allem Wosz bemühte sich auf der rechten Seite um neue Impulse. Doch es fehlte der Hallenser Offensive immer wieder an der nötigen Durchschlagskraft. Klare Chancen blieben somit Mangelware. Die erste Großchance nach der Pause gab es in der 75. Minute durch Muhammed Kiprit, der kurz zuvor für Boyd eingewechselt wurde (70.). Der Angreifer kam aus Nahdistanz zum Abschluss und zwang HFC-Keeper Tim Schreiber zu einer Glanzparade. In der Schlussviertelstunde wurde Halle immer offensiver und drückte den FCK in die eigene Hälfte. In der 82. Minute gab es dann die beste Gelegenheit der Gäste zum Ausgleich, dabei traf Jan Shcherbakovski aus 18 Metern nur die Latte. Somit blieb es bei der zehnten Saisonniederlage für den HFC.