Bereits nach sieben Minuten lag der Ball zum ersten Mal im Magdeburger Tor, als Martin Kobylanski nach Pass von Marcel Bär Alexander Brunst per Außenrist überwand. Fünf Minuten später konnte Sören Bertram ausgleichen, vorher hatte ihn Christian Beck schön eingesetzt. Doch in der 18. Minute stellte Kobylanski wieder auf eine Braunschweiger Führung, der Ex-Zwickauer Bär hatte butterweich auf seinen Kopf geflankt. Und Bär war es schließlich der in der 32. Minute per Kopf sogar auf 3:1 erhöhte. Vorangegangen war ein schwerer Fehler von FCM-Keeper Alexander Brunst, der sich verschätzt hatte.

Bildrechte: imago images / Jan Huebner