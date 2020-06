In der zweiten Hälfte zogen sich die Magdeburger weit zurück und lauerten nur noch auf Konter. Das wäre auch fast aufgegangen, Conteh wurde in der 47. Minute zu weit abgedrängt und musste so aus spitzem Winkel abschließen. Auf der Gegenseite knallte Malik Tillman den Ball von halbrechts an die Latte (51.). Eine Minute später hätte Conteh nach einem Konter eigentlich das 3:0 schießen müssen, schaufelte den Ball frei vor Hoffmann jedoch über Kasten (52.).



Bis in die Schlussphase rannten die Bayern an, kamen aber nicht durch die vielbeinige FCM-Abwehr. Ausgerechnet der Derbyheld gegen Halle, Julian Weigel, foulte dann nur eine Minute nach seiner Einwechslung Wriedt, der den Elfmeter selbst verwandelte (87.). Schon in der Nachspielzeit schafften die Münchner auch noch den Ausgleich, nachdem Timo Kern nach einer Ecke unbedrängt einschieben konnte. Danach zitterten die Magdeburger zumindest den Punktgewinn über die Zeit, insgesamt können sie mit dem Ergebnis natürlich nicht zufrieden sein.