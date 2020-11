Es entwickelte sich eine muntere Partie mit Chancen auf beiden Seiten. So schloss Magdeburgs Luka Sliskovic in der 15. Minute nach einem schönen Konter nur knapp neben den linken Pfosten ab. Auf der anderen Seite blockte Korbinian Burger den Schuss von Maurice Litka aus drei Metern im letzten Moment (20.).



Sechs Minuten später verfehlte Christian Beck mit einem Flugkopfball noch knapp neben den Rostocker Kasten, in der 32. Minute zielte der Magdeburger Torjäger dann genauer und traf nach Vorarbeit von Sirlord Conteh ins rechte Eck - das erste Saisontor für Beck! Vor der Pause hätten Sliskovic (33.) und Conteh noch nachlegen können, schlossen aber jeweils zu ungenau ab. Doch auch so ging der FCM mit einer knappen Führung in die Pause.