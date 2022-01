Beide Teams waren zuletzt richtig gut in Form, sodass die Trainer die gleichen Anfangsformationen wie bei den jeweiligen Spielen unter der Woche aufs Feld schickten. Und der FCM machte auch nach Anpfiff so weiter wie in den vergangenen Wochen: mit einer frühen Führung. Amara Condé hatte Sirlord Conteh geschickt, der ließ seinen Gegenspieler alt aussehen und passte zu Baris Atik, der keine Probleme bei seinem zwölften Saisontor hatte (13.).