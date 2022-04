Und die Elbestädter machten direkt so weiter. Acht Minuten später nutzte Jason Ceka ein Missverständnis in der Kölner Abwehr aus und schob zum 2:0 ein. Die Magdeburger hatten alles im Griff und erhöhten in der 30. Minute sogar auf 3:0: Connor Krempicki musste nach perfekter Vorarbeit von Baris Atik nur noch den Fuß reinhalten (35.). Es schien auf optimale erste Hälfte für den FCM hinauszulaufen, doch nach einem krassen Fehler von Alexander Bittroff konnte Patrick Sontheimer in der 42. Minute verkürzen.