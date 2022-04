Ein Spektakel gibt es dann am Ostersonntag: Magdeburg triumphiert mit 5:4 gegen Verl! Tatsuya Ito gelingt dabei in der 88. Minute das Siegtor. Der FCM hat den Aufstieg am 34. Spieltag rechnerisch zwar noch nicht in der Tasche – dieser sollte bei acht Punkten Vorsprung auf Rang drei aber zeitnah perfekt gemacht werden. Bildrechte: IMAGO / Eibner