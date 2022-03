In den ersten 25 Minuten hing der HFC ganz schön in den Seilen. Gegen das schnelle Spiel des FCM fehlte der Zugriff. Magdeburg zeigte, warum man mit 14 erzielten Treffern in den ersten Viertelstunde ligaspitze ist. Das einzige, was sich die Gastgeber vorwerfen lassen mussten - es gelang diesmal eben kein Tor.