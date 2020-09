Fast wäre dem FCM kurz nach Wiederanpfiff der schnelle Anschluss gelungen, doch Kai Eisele im HFC-Tor wehrte den Volley-Schuss des eingewechselten Kai Brünker aus zehn Metern sensationell ab (49.). Aber das war es dann schon mit der Magdeburger Herrlichkeit, die Gastgebern fiel in der Folge nicht mehr viel ein. Stattdessen hatten die Hallenser eine Reihe an Kontermöglichkeiten, mehrmals wehrte FCM-Keeper Morten Behrens stark ab - etwa gegen den eingewechselten Laurenz Dehl (78.) oder gegen Dennis Mast (79.). Nach der Gelb-Roten Karte gegen Adrian Malachowski, der erst gefoult und dann den Schiedsrichter beleidigt hatte, war die Partie endgültig gegessen (86.). Nachdem auch Daniel Steininger aus fünf Metern nicht das Hallenser Tor getroffen hatte (90.+2) war das Spiel vorbei. Für Magdeburg war es ein kapitaler Fehlstart, der HFC konnte dagegen schon mal etwas Wiedergutmachung für die verkorkste Saison betreiben.

Florian Schnorrenberg (Halle): "Wir wollten schon die Räume nutzen, die man gegen Magdeburg bekommen kann. Wir haben am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, die Wahnsinnswucht der Magdeburger bei Standardsituationen zu verteidigen. In Summe ist das 2:0 auswärts natürlich ein sehr guter Start und macht uns sehr glücklich. Beim letzten Derby waren wir auch schon nah dran und deswegen freue ich mich riesig, dass wir heute zum Saisonstart den Dreier einfahren konnten. In der zweiten Halbzeit haben wir noch zwei, drei hochkarätige Chancen liegenlassen, Magdeburg ist dann nicht mehr so viel eingefallen. Am Ende sind wir so völlig verdiente Sieger."