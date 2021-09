Magdeburg legte im Duell der Tradititonsvereine los wie die Feuerwehr und brachte die Gäste in der Anfangsphase immer wieder in die Bredouille. Besonders der wieder ins Team gekommene Angreifer Jan-Luca Schuler war kaum zu halten. Erst zirkelte er die Kugel aus der Drehung wunderschön zur führen Führung (7.) in den Winkel, dann ließ der von Schalke 04 verpflichtete Mittelstürmer sogar noch das 2:0 gleich zweimal aus. Einmal ging die Kugel nach einer Vorarbeit von rechts nur an die obere Lattenseite (10.), dann bugsierte er den Ball aus 14 Metern knapp drüber (16.). Wieder hatte sich der FCM als Schnell-Starter gezeigt. Es war bereits das fünfte Tor in der Anfangsviertelstunde. FCK-Trainer Marco Antwerpen schickt sein Team schon nach zehn Minuten zum Warmmachen.

Bildrechte: imago images/Eibner