Fußball | 3. Liga 1. FC Magdeburg punktet bei Krämer-Rückkehr

30. Spieltag

Es bleibt dabei: Der 1. FC Magdeburg kann in der aktuellen Drittliga-Saison keine zwei Spiele in Folge gewinnen. Bei der Rückkehr von Ex-Trainer Stefan Krämer reichte es am Freitag gegen den KFC Uerdingen immerhin für ein 1:1 (0:1).