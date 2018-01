2:1 nach Chancen zur Pause

Erst nach 27 Minuten bekamen die 16.606 Zuschauer die erste richtige Chance zu sehen: Nach Flanke von Christopher Handke traf Michel Niemeyer den Ball per Kopf nicht richtig, Julius Düker verpasste ihn komplett und die Kugel ging knapp am Pfosten vorbei ins Aus. Auf der anderen Seite hatte Nico Granatowski eine Doppelgelegenheit. Nach einem Konter konnte FCM-Keeper Jan Glinker erst gegen den Stürmer parieren, der zweite Schuss zischte am Tor vorbei (36.). Nach Möglichkeiten stand es zur Pause 2:1, nachdem Christian Beck kurz vor dem Pausenpfiff fünf Meter vor dem Tor den Ball nicht richtig traf (42.). Die Magdeburger Fans protestierten in den ersten zwölf Minuten stumm. Bildrechte: IMAGO

Magdeburgs Vorsprung schrumpft

In der zweiten Hälfte ergab sich das gleiche Bild: Chancen hüben wie drüben, so wie bei Dennis Erdmanns Lattenknaller in der 49. Minute oder vier Minuten später bei der Direktabnahme des früheren Magdeburgers Benjamin Girth, die Glinker gerade so abwehren konnte. Bis zum Abpfiff passierte nicht mehr allzuviel, sodass es beim torlosen Unentschieden blieb. Durch den Sieg von Wehen Wiesbaden schrumpft der Vorsprung der Magdeburger auf Rang drei auf nur noch fünf Punkte. Christian Beck hatte kurz vor der Pause eine große Chance für den FCM. Bildrechte: IMAGO

Das sagten die Trainer:

Christian Neidhart (Meppen): "Ich denke, es war heute ein sehr umkämpftes Spiel, wo der Ball gefühlt mehr in der Luft als auf dem Boden war. Wir hatten uns gut in die Partie hineingekämpft und hatten gefühlt sogar die besseren Chancen mit Granatowski in der ersten Halbzeit und Girth in der zweiten. So denke ich, ist der Punkt heute hier auch verdient. Dem FCM wünsche ich trotzdem alles Gute, dass sie den Aufstieg in die zweite Liga schaffen."