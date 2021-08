Beim FCM saß mit Connor Krempicki ausgerechnet ein Ex-Duisburger zum ersten Mal in dieser Saison auf der Bank. Er wurde von Adrian Malachowski ersetzt. Dazu schaffte es Tobias Müller nach seiner Innenbandzerrung nicht rechtzeitig fit zu werden, für den Kapitän begann Tobias Knost. Bei den Duisburgern gab es im Vergleich zum 1:0 in Osnabrück am Mittwochabend ganze vier Wechsel.