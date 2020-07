Solch eine Konstellation bringt entweder ein Offensivspektakel hervor, in dem beide Teams ohne Druck nach vorne spielen. Oder einen Grottenkick, bei dem sich keiner mehr weh tun will. In Magdeburg gab es in der ersten Hälfte eher letzteres zu begutachten. Tatsächlich erspielten sich weder Magdeburg noch Münster eine wirklich gefährliche Torchance, Annäherungen schafften nur Daniel Steininger, der nach einer Kombination Rico Preißinger und Anthony Roczen von halblinks abzog (38.) sowie zwei Minuten Joel Grodowski, der sich bei seinem Abschluss aber zu viel Zeit ließ und noch geblockt wurde.

FCM-Torjäger Christian Beck konnte gegen Münster mal wieder jubeln. Bildrechte: imago images/Jan Huebner