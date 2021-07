Christian Titz (Magdeburg): "Heute war es die Torverwertung. Es war nicht nur so, dass der Torwart gut hält, sondern auch, dass wir manchmal die falschen Entscheidungen getroffen haben. Es war so ein Spiel, bei dem hier gefühlt die Dämme brechen, wenn du das 1:0 machst. Wir waren dann schon sehr stark im Powerplay drin. Aber manchmal gibt es halt so Tage, an denen der Ball nicht reingehen will. Trotzdem war die Disziplin bei uns in der Restverteidigung meistens sehr gut. Denn solch ein Spiel kann man dann auch mal verlieren."