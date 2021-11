Nach der Pause blieb Magdeburg weiter am Drücker – ließ Ball und Gegner laufen. In der 61. Minute hatte Baris Atik Pech, als der Wirbelwind mit einem Schutz aus spitzem Winkel nur den Pfosten traf. Mehr Glück hatte Jan-Luca Schuler in der 77. Minute. Kurz nach seiner Einwechslung nutzte der Stürmer ein starkes Zuspiel von Connor Krempicki und versenkte die Kugel aus Nahdistanz am Keeper vorbei zum 2:0 - es war sein sechster Saisontreffer.

Luca Schuler (FCM, 26) mit seinem Tor zum 2:0. Bildrechte: IMAGO / Eibner