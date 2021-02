Im zweiten Durchgang ging es mit den Chancen um einiges schneller: Zunächst versuchte Conteh vergeblich, die Kugel aus 17 Metern ins rechte, untere Eck zu zirkeln (50.). Dann rutsche Hosiner im FCM-Strafraum nur haarscharf an einer Daferner-Flanke von links vorbei (51.). Danach ging es hin und her. Ein Tor lag irgendwie immer in der Luft. Mit dem Remis schien sich keiner zufriedengeben zu wollen. Das bessere Ende hatte Dynamo für sich, weil nach einem Daferner-Kopfball weder Ernst noch Müller klären konnte, und so Mörschel dann doch zu seinem Tor kam, indem er die Kugel links unten ins Eck schob (74.). Die Schlussoffensive der Gastgeber brachte keinen Ertrag mehr.

FCM-Kapitän Tobias Müller rutscht in Dynamos Julius Kade (re.) hinein. Bildrechte: Picture Point