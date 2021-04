Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Magdeburgs Trainer Christian Titz sah keinen Grund, an der Startelf aus dem Kaiserslautern-Spiel etwas zu ändern. Und seine Mannen hauten sich von der ersten Minute an rein, drängten den FC Ingolstadt früh in die Defensive. Und belohnte sich bereits in der zwölften Minute. Nach einer tollen Kombination und einem Ableger von Kai Brünker traf Baris Aitik aus 13 Metern ins rechte Eck zum 1:0. Auch danach hielt den FCM den Aufstiegsanwärter kaum vor das eigene Tor kommen. Und in der 39. Minute hätte Adrian Malachowski sogar nachlegen können, konnte nach einer Ecke den Ball aus spitzem Winkel aber nicht drücken. Und so kam Ingolstadt fast mit dem Pausenpfiff fast zum Ausgleich, als Fatih Kaya nach einer Gaus-Eingabe neben das Magdeburger Tor köpfte.