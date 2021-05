Fußball | 3. Liga Emotionaler Abschied - Beck trifft zum Abschluss

38. Spieltag

Gänsehaut und Tränen zum Saisonfinale in Magdeburg: Christian Beck hat in seinem letzten Spiel für Blau-Weiß seinen 149. Treffer markiert. Das 1:1 gegen Absteiger SpVgg Unterhaching geriet damit eher in den Hintergrund. Die aufregende Saison schloss der FCM auf Tabellenrang elf ab.