Fußball | 3. Liga Offensiv schwache Magdeburger behalten Punkt gegen Meppen

14. Spieltag

Der 1. FC Magdeburg hat den erhofften Anschluss an das Tabellenmittelfeld verpasst. Vor allem in der Offensive war der FCM am Freitagabend beim torlosen Remis gegen den SV Meppen zu schwach. Am anderen Ende des Feldes war es Keeper Behrens zu verdanken, dass am Ende des Abends zumindest ein Zähler ergattert werden konnte.