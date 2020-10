Magdeburgs Verteidiger Tobias Müller (li.) gegen Wiesbadens Angreifer Johannes Wurtz Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Gegen das beste Auswärtsteam der Liga legte Magdeburg wie angekündigt los wie die Feuerwehr. Insgesamt vier Mal hatten die Gastgeber die Führung vor der Pause auf dem Fuß: Und das eben auch schon in der 4. Minute: Rückkehrer Christian Beck scheiterte per Kopf an einer klasse Reaktion von Keeper Boss und dann am Pfosten. Dann war nur Medic bei einem Boss-Abpraller einen Tick schneller als Burger (33.), der drei Minuten später unrechtmäßig frei vor Boss wegen Abseits abgepfiffen wurde. Einen hatte Magdeburg noch: Sliskovic kam am kurzen Pfosten nicht an Boss vorbei (43.).