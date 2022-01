Das zeigte sich auch in der MDCC-Arena. Die Niedersachsen machten vom Start weg Druck, liefen früh an und kamen zu den ersten Abschlüssen. Der FCM fand nur langsam ins Spiel, war aber plötzlich gleich ganz da. Gleich mit der ersten richtigen Möglichkeit gelang das 1:0. Leon Bell Bell schickte Baris Atik, der von der Grundlinie zurück auf Bell Bell passte. Der hielt den Fuß rein und lenkte den Ball so aus fünf Metern ins lange Eck (11.).

Nur wenige Minuten später hätte Atik fast erhöht. Sein frech geschossener Freistoß landete aber nur an der Latte. Wer nun dachte, der FCM spielt das locker herunter, sah sich getäuscht. Havelse wurde vor allem durch Konter gefährlich. Die Abwehr der Hausherren musste nun hellwach sein. Und kam doch mal ein Versuch durch, war Keeper Dominik Reimann zur Stelle, der mehrfach glänzend reagierte. Einzig beim Kopfball von Kianz Froese (35.) wäre er chancenlos gewesen. Dieser ging aber knapp neben das Gehäuse. Jubel beim FCM nach der Führung. Bildrechte: dpa

FCM verpasst Vorentscheidung - Havelse macht das Tor

In der zweiten Hälfte hätte der FCM bereits früh seine Führung ausbauen können. Doch Bell Bells Versuch wurde von TSV-Schlussmann Norman Quindt in höchster Not geklärt. Zehn Minuten später versuchte es Atik mit einer Direktabnahme, die zischte aber am Pfosten vorbei.