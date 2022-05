Von Beginn an war zu spüren, dass keine Mannschaft hier irgendwas abgeben wollte. Magdeburg war die spielbestimmende Mannschaft, aber die Gäste hielten mit allem was sie hatten dagegen und machten dem 1. FCM das Leben schwer. Gleich nach drei Minuten hatten die Sechziger auch ihre erste und einzige Chance der erste 45 Minuten. Nach einem Katastrophenfehlpass von Tobias Müller kam Biankadi aus gut 17 Metern in Schussposition und zog ab. Dominik Reimann im FCM-Kasten reagierte gut und konnte den Ball zur Ecke klären.

In der Folge war Magdeburg offensiv am Drücker. Die erste größere Chance vergab Jason Ceka nach 16 Minuten, als der eine Direktabnahme im Strafraum über das Tor setzte. Die Gastgeber hatten daraufhin das Spiel in der Hand, verpassten es aber sich zu belohnen. Die beste Möglichkeit zur Führung hatten Obermair und Ceka mit einer Doppelchance in der 38. Minute. Obermair scheiterte zunächst im Eins-gegen-Eins an Löwen-Keeper Hiller, ehe Ceka den Nachschuss an den Innenpfosten setzte und der Ball von den Sechzigern letztlich auf der Linie geklärt wurde. So ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Kabine.