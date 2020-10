Die 4.700 Fans, 7.500 waren erlaubt, sahen von Beginn an eine Heim-Elf, die mit Tempo agierte und viele zweite Bälle eroberte. Was fehlte war die Genauigkeit im und am Strafraum. Die Gäste setzten auf Nadelstiche über ihren besten Mann, Sercan Sararer. Tatsächlich hatten die Münchner trotz der FCM-Überlegenheit die besten Chancen: Verteidiger Aaron Berzel schoss nach einer Ecke volley knapp rechts vorbei (23.), Mittelstürmer Petar Sliskovic köpfte an den Außenpfosten (30.). Diesmal hatte Magdeburg das Momentum auf seiner Seite: Denn im Gegenzug nutzten die Gastgeber viel Platz auf der linken Seite: Andreas Müller flankte von links auf den langen Pfosten, und die Kugel, an der Maximilian Franzke fast auch noch mit der Hacke dran gekommen wäre, flog direkt ins Netz - unhaltbar für Türkgücü-Schlussmann Vollath (31.). Das Tor befreite die Gastgeber, die danach auf das 2:0 gingen - Daniel Steiningers Drehschuss ging im nun strömenen Regen rechts vorbei (35.).

Maximilian Franzke bejubelt das Führungstor der Elbestädter. Bildrechte: imago images/Eibner