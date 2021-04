Nach 20 Minuten beruhigte sich das Geschehen ein wenig. Magdeburg hatte etwas mehr Ballbesitz, zwingende Torchancen sprangen zunächst aber nicht heraus. Erst in der 38. Minute musste Raeder im Tor der Lübecker noch einmal sein ganzes Können aufweisen, parierte Baris Atiks Schuss von der Strafraumkante aber mit einem starken Reflex (38.). Leistungstechnisch ging das Remis zur Pause in Ordnung.

Die erste gute Möglichkeit nach Wiederanpfiff gehörte den Gästen. Bittroff fälschte die Kugel unglücklich zu Akono ab. Der scheiterte mit seinem schwachen Abschluss aber an FCM-Keeper Morten Behrens (52.). Auf der Gegenseite probierten es die Magdeburger immer wieder aus der Distanz. Das hätte nach 58. Minuten auch beinah zum Erfolg geführt, doch Andreas Müllers Schuss aus 25 Metern klatschte nur an den linken Pfosten.

Der FCM biss sich in der Folge fest. In der 74. Minute brandete Jubel auf. Bittroffs Treffer aus kurzer Distanz wurde aufgrund einer Abseitsstellung aber zu Recht zurückgenommen. Kurz darauf hatte auch Brünker die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber am glänzend reagierenden Raeder (75.). Sieben Minuten später belohnte sich der FCM endlich. Nach Vorarbeit von Atik ließ Bell Bell zwei Gegenspieler im Sechzehner aussteigen und vollendete kompromisslos ins kurze Eck (82.). Atik hätte kurz darauf nachlegen können, doch Raeder, heute mit Abstand bester Lübecker, parierte erneut ganz stark (84.). Der verdiente Sieg für den FCM geriet trotzdem nicht mehr in Gefahr.