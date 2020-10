FCM nach Gegentoren von der Rolle

In der 12. Minute dann die kalte Dusche für die Hausherren: Ein Freistoß von Mike Wunderlich landete bei Maximilian Rossmann, der den Ball aus Nahdistanz über die Linie drückte. Und es kam noch dicker für die Elbestädter, denn sechs Minuten später ging Lucas Cueto im Magdeburger einfach an Korbinian Burger vorbei und schloss dann unhaltbar ins lange Eck ab.



Der FCM war sichtlich beeindruckt und kam vor der Pause nur noch zu einer gefährlichen Offensivaktion, bei der Raphael Obermair von Viktoria-Keeper Sebastian Mielitz im Strafraum gefoult wurde. Doch die Pfeife von Schiedsrichter Steven Greif blieb stumm, sodass die Bördestädter mit einem 0:2 in die Pause mussten. Raphael Obermair ist vor Kölns Keeper Sebastian Mielitz am Ball und wird dann von ihm gelegt. Bildrechte: imago images / Christian Schroedter

Thiele hat zweimal das 0:3 auf dem Fuß

Der FCM war also in der zweiten Hälfte gefordert, doch es kam offensiv viel zu wenig von den Gastgebern. Stattdessen hätten die Kölner durch Timmy Thiele den Sack zumachen können, der Ex-Jenaer traf jedoch zweimal aus Nahdistanz das Tor nicht (81./82.). Außer einem Weitschuss von Bertram in die Arme von Mielitz blieben die Hausherren bis zum Schlusspfiff harmlos. Der Sieg der Viktoria war damit letztlich verdient, in Magdeburg brechen nun ungemütliche Tage an.

Stimmen zum Spiel

Pavel Dotchev (Trainer Köln): "Hier in Magdeburg so zu bestehen ist nicht selbstverständlich. Das war eine sehr tolle Leistung meiner Mannschaft. Wir waren sehr abgeklärt, sehr clever und haben auf jede Situation eine Antwort gehabt. Wir haben es auch geschafft, früh in Führung zu gehen, das 2:0 war dann toll herausgespielt. In der zweiten Halbzeit waren wir taktisch ein bisschen am schwimmen, weswegen ich mit Handle und Thiele zwei schnelle Leute gebracht habe. Wir haben dann leider nicht mit einem Konter den Sack zumachen können, aber dennoch denke ich, dass der Sieg völlig in Ordnung geht. In dem Spiel war alles dabei: ein Arbeitssieg, mit Qualität und viel Ballbesitz."