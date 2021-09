Drittliga-Tabellenführer 1. FC Magdeburg hat sich am Samstag ausgerechnet vom Tabellenvorletzten Kickers Würzburg die Butter vom Brot nehmen lassen. Nach drei Siegen in Folge verloren die Elbestädter gegen das Team von Torsten Ziegner überraschend mit 1:2. Für Ex-Halle-Coach Ziegner nach zuvor acht Partien ohne Sieg ein Befreiungsschlag. Magdeburg ging erst zum zweiten Mal in dieser Saison leer aus. Die Generalprobe für das brisante Derby am Freitag beim Halleschen FC ging schief.