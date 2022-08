Aue mutig mit etwas Glück

Wie erwartet gaben die Saarbrücker das Anfangstempo vor, so richtig torgefährlich wurden sie aber nicht. Das lag natürlich auch an den Auern, die sich gut auf die FCS-Angreifer Tashchy und Jastremski eingestellt hatten. Was auf das Tor kam, wurde sicher abgeräumt. Zudem war FCE-Keeper Klewin stets ein sicherer Rückhalt. Richtiges Glück hatten die "Veilchen" allerdings in der 16. Minute, als es nach einem Handspiel von Sorge im 16er keinen Elfmeter gab. Schiedsrichter Braun ließ weiterspielen.

Die Gäste befreiten sich aber immer wieder geschickt und hätten sogar nach 34 Minuten in Führung gehen können. Jastremski lief auf und davon, war dann aber nicht abgezockt genug und scheiterte am aufmerksamen Saarbrücker Torwart Batz. Die Gastgeber strahlten weiterhin kaum Gefahr aus, dafür hatten die "Veilchen" in der Nachspielzeit noch einen auf Lager. Bei einem Freistoß von Stefaniak musste Batz sein ganzes Können aufbieten und verhinderte mit einem starken Reflex das 0:1.

Gäste schnuppern an der Führung

Nach der Pause standen die Auer etwas tiefer als in Halbzeit eins, versuchten aber mit weiten Pässen in die Spitze, die Saarländer zu verunsichern. Die Hausherren kamen einfach mit der robusten, aber zumeist fairen Spielweise der FCE-Kicker nicht zurecht. Aue wurde immer mutiger und schnupperte in der 73. Minute an der Führung, ein Schuss von Besong aus der Drehung zischte haarscharf links vorbei.

In der Schlussphase lebten die "Veilchen" förmlich auf und hatten durch Nazarov (86./88.) noch zwei gute Möglichkeiten, drin war die Pille jedoch nicht. So blieb die Partie bis zum Abpfiff ohne Tore. Der "Neuanfang" ist gemacht. Die Mannschaft von Timo Rost hat bewiesen, dass sie auch einem Favoriten kräftig Paroli bieten kann.