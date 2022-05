Die Gäste verzeichneten nach einem ruhigen Beginn die erste vielversprechende Chance. Nach überlegter Ablage von Lokotsch in den Rückraum fand Marco Schikora mit seinem Flachschuss seinen Meister in Daniel Batz (6.). Zwickau stand in der Anfangsphase mit seinen beiden Viererketten sicher und unterband die Angriffsbemühungen der Saarbrücker frühzeitig. Mit fortlaufender Spieldauer kam der Vorjahresaufsteiger aber immer besser in die Partie und traf nach 21 Minuten zur Führung. Nach einem wunderbaren Solo von Tobias Jänicke, der unter anderem Davy Frick per Beinschuss aussteigen ließ, musste Lukas Boeder am zweiten Pfosten nur noch einschieben.