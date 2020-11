Der Aufsteiger aus dem Saarland begann mutig, aber die erste richtige Gelegenheit hatten die Schwarz-Gelben: Nach tollen Pass von Rückkehrer Marvin Stefaniak auf Ransford Yeboah-Königsdörffer ging der Youngster rechts auf und davon – und in der Mitte brauchte Christoph Daferner nur noch einzuschieben (16.). Die Gastgeber taten sich nun schwer, Dynamo hatte das Geschehen im Griff und ließ kaum etwas zu. Fast mit dem Pausenpfiff sahen sich die Dynamos dann aber doch einem schnellen Angriff über links gegenüber: Am Ende konnte Nicklas Shipnovski eine Flanke von Timm Golley unhaltbar für Kevin Broll ins linke Eck platzieren (45.).

In der zweiten Halbzeit war der gegenseitige Respekt spürbar. Das Spiel plätscherte fast vor sich hin. Es schien auf ein Remis hinauszulaufen. Dann aber wurde es doch noch turbulent: Zunächst konnte SGD-Joker Diawusie nach bösem Fehler von Marin Sverko halbrechts davon ziehen, scheiterte aber an FCS-Schlussmann Daniel Batz (78.),. Auf der Gegenseite machte es Shipnovski auch nicht besser, als er aus acht Metern frei die Kugel über die Latte knallte (80.). Das war es aber noch nicht: In der Nachspielzeit konnte Dresden einen Angriff über die rechts Saarbrücker Seite nicht entschärfen: Maurice Deville passte von rechts in den Strafraum auf Shipnovsi, der in den Fünfer passte, wo Mittelstürmer Sebastian Jacob vor Kevin Ehlers das 2:1 markieren konnte (90.+1).