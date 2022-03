So blieb es auch nach der Pause. Durchschlagskraft entwickelte die Enochs-Elf aber erst in der Schlussphase. Ausgerechnet Standardspezialist Göbel, sonst für die Vorlagen zuständig, verpasste die Führung innerhalb von nur einer Minute: Erst setzte er einen Freistoß ans Lattenkreuz (72.), dann köpfte er eine scharf hereingezogene Hilßner-Flanke am langen Pfosten an die Latte (73.). Zwickau war am Siegtreffer dran - und musste dennoch zittern: In der ersten Minute der Nachspielzeit ließen Johan Gomez und Marco Schikora Enes Küc ziehen, und der Joker chippte die Kugel von links an den rechten Pfosten.

FSV-Coach Joe Enochs Bildrechte: Sebastian Räppold/Matthias Koch