Fußball | 3. Liga Magdeburg lebt noch! FCM gewinnt Kellerduell in Köln

Nachholer aus dem 22. Spieltag

Der Magdeburg hat seine Negativserie durchbrochen. Nach sechs Niederlagen in Folge hat der FCM endlich wieder gewonnen. Am Dienstag gelang in Köln trotz frühem Rückstand noch ein wichtiger Auswärtssieg.