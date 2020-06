Das spielte den Gastgebern in die Karten: Zwickau kam nur noch zu wenigen Chancen, etwa durch Huth (73.). In der Schlussphase machten Mike Wunderlich (81.) und Fabian Holthaus (90.) alles klar für Köln und schossen einen am Ende zu deutlichen Sieg heraus.

Joe Enochs (Zwickau): "In der ersten Halbzeit sind wir nur hinterhergelaufen. Wir waren in allen Belangen unterlegen. In der zweiten Halbzeit haben wir mehr Zugriff gehabt. In der Druckphase haben wir das 0:1 bekommen, das war tödlich. Am Ende haben wir umgestellt, da waren wir dann zu offen. Die beiden Tore nehme ich auf meine Kappe."