Köln mit starkem Start - Zwickau berappelt sich

Dabei hätten die Zwickauer zur Pause bereits deutlich hinten liegen können. Gastgeber Viktoria Köln - mit nur einem Sieg aus fünf Spielen ebenfalls in einer kleinen Ergebniskrise - ging druckvoll in die Partie und hatte in den ersten 15 Minuten gleich vier Großchancen. Doch FSV-Keeper Johannes Brinkies hielt Zwickau im Spiel. Nach etwa 30 Minuten hatte Zwickau mehr Zugriff auf das Spiel, griff höher an und konnte sich in der Defensive stabilisieren. Erste Chancen hatte der Gast aus Sachsen aber erst nach dem Wechsel. Bei der besten Möglichkeit traf der eingewechselte Gerrit Wegkamp per Kopf aber nur die Latte (74.).

Zwei umstrittene Elfmeter

So sorgten zwei umstrittene Elfmeter für die beiden Tore im Spiel. Bei der Führung der Gastgeber fiel Kölns Bernard Kyere nach einem Luftduell mit Davy Frick - ein schmeichelhafter Elfer, den Timmy Thiele aber sicher verwandelte (86.). In der Zwickauer Schlussoffensive schließlich riss Viktoria-Schlussmann André Weis FSV-Mittelfeldmann Morris Schröter um. Der Gefoulte selbst traf überlegt ins rechte untere Eck (90.). Das Foul an Schröter selbst war unstrittig, Köln protestierte aber wegen vermeintlicher Abseitsstellung von Schröter. Alle Proteste halfen aber nichts - und kurz darauf pfiff Referee Tom Bauer das Remis ab.

Zwickau bleibt 15.

Durch den Punktgewinn bleibt der FSV Tabellen-15. Der Abstand zu den Abstiegsplätzen ist mit zwei Punkten aber sehr dünn. Köln rutsch von Rang fünf auf Platz acht ab. Die Aufstiegsplätze bleiben aber nur zwei Punkte entfernt.

Das sagten die Trainer

Joe Enochs (Zwickau): "In der ersten Halbzeit sind wir aufgetreten, wie wir wollten. Wir lassen zwar in den ersten zehn Minuten zwei Chancen zu, aber wir konnten Nadelstiche setzen. In der zweiten Halbzeit haben die Jungs das defensiv sehr gut gemacht und nichts zugelassen. Bei der Chance von Wegkamp müssen wir in Führung gehen. Köln war uns spielerisch in der zweiten Halbzeit überlegen. Aber das wussten wir vorher. Für uns war es wichtig, sie weit weg vom Tor zu halten. Das haben wir in der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht. Wir können mit dem Unentschieden leben. Wir hatten Chancen. Wir müssen jetzt arbeiten und es besser machen bis Samstag, wenn wir ein Spiel gewinnen wollen."



Zum Elfmeter für Köln: "Wir klären den Ball mit dem Kopf, da haben beide Hände im Spiel. Er lässt sich leicht fallen. Wenn das ein Elfmeter ist, dann müsste es sehr oft Elfmeter für uns geben, weil Ronny König sehr oft in der Box attackiert wird."