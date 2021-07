In den ersten 45 Minuten war es eine Partie vor allem zwischen den Strafräumen. Beide Teams wollten nach dem schlechten Start nicht zu viel Risiko gehen. Phasenweise hatte der FSV Probleme, sich zu befreien. Insgesamt aber stand die Enochs-Elf gut und ließ nicht viel zu. Christoph Greger köpft am kurzen Pfosten vorbei (27.), bei einem Schuss von Marcel Risse war Johannes Brinkies auf dem Posten (28.). Zwickau hatte die beste Gelegenheit bei einem Pfostenschuss des Kölners Florian Heister, der von Dustin Willms bedrängt worden war (15.).

Jubel über das späte 1:1. Bildrechte: imago images/Beautiful Sports

Joker Simon Handle scheiterte kurz nach dem Wechsel per Drehschuss an Brinkies (47.), machte es dann aber besser, als er nach Steckpass von David Philipp Brinkies überlupfte (74.). Nun bäumte sich Zwickau auf. Bei einer Doppelchance von Lars Lokotsch, dessen Kopfball Maximilian Rossmann von der Linie holte und einem Knaller von Mike Könnecke, den Keeper Elias Bördner entschärfte (84.), lag der Ausgleich schon in der Luft. Dann nahm Marius Hauptmann Maß und traf nach einer abgewehrten Ecke zum umjubelten 1:1 (85.). Zwickau bestätigte wieder einmal seinen Ruf als klasse Auswärtsmannschaft. In der vergangen Saison verlor das am Ende beste Auswärtsteam der Liga nur vier Mal in der Fremde.