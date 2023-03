Die erste halbe Stunde im Sportpark Höhenberg herrschte gähnende Langeweile. Köln hatte viel Ballbesitz, Zwickau stellte sich tiefer in die eigene Hälfte. Die Westsachsen wirkten gut organisiert und konzentriert, schalteten aber nicht gut in die Offensive um. Immerhin schläferten sie die Viktoria so scheinbar ein. Aus dem Nichts gelang es dann doch mal: Möker steckte Yannic Voigt den Ball durch, der aus spitzem Winkel im Strafraum abzog. Torwart Ben Voll trudelte das Leder schon durch die Beine, doch auf der Linie rettete Niklas May für die Rheinländern (31.).

Yannic Voigt war nah am 1:0 dran, hatte den Torwart schon überwunden, ehe May (nicht im Bild) noch rettete. Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports

Bis in die Schlussphase hatte die Viktoria keine nennenswerte Torgelegenheit mehr. Beim allerletzten Freistoß in der vierten Minute der Nachspielzeit sprang FSV-Torwart Brinkies dann jedoch am Ball vorbei und Kölns Jamil Siebert konnte das Leder mit der Stirn ins leere Tor drücken. Zwickau verpasste durch den späten Gegentreffer den Sprung runter von den Abstiegsplätzen. Dazu verletzte sich der zuletzt so starke Möker fünf Minuten vor Ende am Sprunggelenk und musste ausgewechselt werden. So endete die Partie trotz einer guten Vorstellung dreifach bitter.