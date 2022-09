In der Anfangsphase waren beide Teams noch in der Findungsphase, doch urplötzlich machten die Kölner ernst und verpassten den Hallensern eine kalte Dusche. In der fünften Minute flankte Koronkiewicz scharf nach innen, Handle war einen Tick schneller als Nietfeld und köpfte zur Führung für die Gastgeber ein.



Die Saalestädter brauchten eine Weile, um sich zu finden, arbeiteten dann aber besser nach vorn. Und das hätte in der 16. Minute fast Früchte getragen, denn nach Pass von Damer auf Steczyk wurde der Pole von Kölns Fritz im Strafraum unsanft ausgebremst. Das roch nach Elfmeter, doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen. Ansonsten kam die Kopfballstärke der Hallenser nach ruhenden Bällen bis dahin nicht so recht zur Geltung. So köpfte Nietfeld (25.) nach einer Ecke per Aufsetzer knapp am Kölner Tor vorbei. Halle agierte zu umständlich, war nicht variabel genug und ging mit Rückstand in die Pause.