Dynamo rennt frühem Rückstand hinterher

Die Partie begann mit einem frühen Schock für die Gäste. Nach einer Kölner Hereingabe bekam Jonathan Meier den Ball an den Ellbogen. Den fälligen Strafstoß versenkte Lucas Cueto humorlos im Kasten (3.). Dynamo brauchte ein paar Minuten, erarbeitete sich mit der Zeit aber ein spielerisches Übergewicht im Mittelfeld. Nach einer flachen Hereingabe von Meier verpasste Philipp Hosiner aus kurzer Distanz den Ausgleich (12.). Zuvor war die Aufregung groß, nachdem der Ball einem Kölner Verteidiger an die Hand gesprungen war, der Elfmeterpfiff blieb dieses Mal aber aus. Keine drei Minuten waren vorbei, da musste Dynamo-Keeper Broll bereits hinter sich greifen. Bildrechte: imago images / Beautiful Sports

Auch im Anschluss drückte Dynamo weiter aufs Gas. Über die agilen Außenverteidiger Robin Becker und Meier segelte die Kugel immer wieder gefährlich in den Strafraum der Viktoria. Klare Torchancen sprangen für die SGD aber kaum heraus, auch weil die Hausherren eine konzentrierte Vorstellung in der Defensive zeigten. Auf der Gegenseite setzte Köln Nadelstiche: Nach einer guten halben Stunde schoss Klingenburg das Leder per Direktabnahme übers Tor (29.). Kurz vor der Pause kam Daferner für Dynamo noch einmal aussichtsreich zum Abschluss, scheiterte aus spitzem Winkel aber an Viktoria-Keeper Sebastian Mielitz.

Mielitz und Broll patzen / Sohm trifft doppelt

Nach dem Pausengang gingen die ersten beiden richtig dicken Chancen auf das Konto der Kölner. Erst passte Cueto das Spielgerät überlegt auf Kevin Holzweiler, dessen Schuss aus zentraler Position an den linken Pfosten klatschte (51.). Dann schlenzte Michael Seaton den Ball knapp am Tor vorbei (58.). Quasi aus dem Nichts kam Dynamo kurz darauf zum Ausgleich. Daferner leitete einen Konter selbst ein und versenkte die Kugel per Flachschuss im linken Eck (59.), Mielitz sah bei der Abwehraktion nicht gut aus. Köln zeigte sich davon unbeeindruckt: Jeremias Lorch prüfte Kevin Broll mit einem strammen Schuss, der das Spielgerät mit einer Glanzparade klärte (64.). "Schwarz-Gelber" Jubel nach der Führung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kurz darauf stand Dynamos Keeper erneut im Mittelpunkt. Einen harmlosen Schuss von Cueto ließ der Schlussmann durch die Hände flutschen (65.) – gleichbedeutend mit der erneuten Kölner Führung. In der Folge nahm die Partie richtig Fahrt auf. Nach einem Handspiel von Fabian Holthaus bekam Dresden einen Strafstoß zugesprochen, den Hosiner kompromisslos in die Maschen knallte (72.). Sechs Minuten später bediente Daferner den eingewechselten Sohm per Kopf, der sich relativ mühelos durch den Strafraum tankte und zur Führung einschob (78.). Doch damit nicht genug: Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit war es erneut Sohm, der nach guter Vorarbeit von Stefaniak zum 4:2-Endstand traf. Köln beendete die Partie nach der Gelb-Roten-Karte gegen Lorch (90.+3) in Unterzahl.

Das sagten die Trainer

Markus Kauczinski (Dresden): Stimme folgt