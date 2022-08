Nach zwei Siegen in Serie ist die SG Dynamo Dresden am Samstag bei Viktoria Köln auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Im Kölner Sportpark am Höhenberg kam die Mannschaft von Trainer Markus Anfang nicht über ein 1:2 (1:2) hinaus. Dabei lief zunächst alles nach Plan: Ahmet Arslan wurde mustergültig von Manuel Schäffler im Strafraum bedient, das Führungstor war nur noch Formsache (14.). Viktoria ließ sich davon nicht beeindrucken und übernahm immer wieder die Spielkontrolle. Der überragende Robin Meißner traf mit seinem Killerinstinkt nicht nur sehenswert zum 1:1 (22.), sondern zauberte mit einem Strahl kurz vor dem Pausenpfiff letztlich den Siegtreffer (43.).

Rund 1.000 Dynamo-Fans haben ihr Team nach Köln begleitet. Bildrechte: IMAGO/Sven Sonntag