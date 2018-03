Chemnitz igelte sich trotz des Malheurs nicht ein, spielte munter nach vorn und war optisch überlegen. Gefährlich wurde es aber nicht. Ganz anders die Gastgeber. Nach einem Angriff über die rechte Seite verpasste Tom Baumgart, dessen Einsatz sich erst kurz vor dem Spiel entschieden hatte, den Antritt von Dominik Ernst, der flankte nach innen, wo Keita-Ruel aus fünf Metern unbedrängt einschieben konnte (17.). Der Chemnitzer FC stellte sich weiter diletantisch an. Nach einem schlimmen Fehlabspiel von Mikko Sumusalo konterten die Kölner erneut. Okan Adil Kurz, der für den verletzten Maik Kegel ins Team gerutscht war, startete durch und erzielte aus 14 Metern seinen ersten Treffer in dieser Saison. So leicht wie gegen Chemnitz wird es wahrscheinlich nicht wieder, Tore zu schießen. Das Abwehrverhalten war zumindest in der ersten Halbzeit nicht Drittligatauglich.



Das Spiel nach vorn sah dagegen deutlich besser aus. Die besten Chancen zum Anschluss hatte Daniel Frahn. Der Routinier, der nach einer abgesessenen Gelbsperre in die Startelf zurückkehrt war, traf per Drehschuss aber nur den Außenpfosten. Wenig später köpfte er völlig freistehend direkt in die Arme von Tim Boss im Tor der Fortuna.