Nackenschlag in der Nachspielzeit

Zwei frische Leute warf Joe Enochs ins Spiel. Matti Kamenz stand erstmals seit 2018 wieder von Beginn an auf dem Platz. Und Bastian Strietzel feierte sein Startelf-Debüt in der Defensive. Und die Zwickauer erwischten wieder einen super Start, setzten Wehen Wiesbaden mächtig unter Druck. In den ersten 20 Minuten lag der Führungstreffer mehrfach in der Luft, doch entweder rettete ein Gästespieler auf der Torlinie oder Keeper Tim Boss hatte eine Hand dazwischen, wie beim Knaller von Nils Miatke (44.). Ab der 20. Minute kamen die Gäste stärker rein, suchten immer wieder Sturmtank Hakan Nilsson, der es Neuling Strietzel richtig schwer machte. Und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit lief Nilsson dem Zwickauer Verteidiger auf der rechten Seite davon, Davy Frick rettete vor die Füße von Benedict Hollerbach, der aus zehnt Metern flach vollendete. Benedict Hollerbach trifft für die Gäste. Bildrechte: Karina Hessland-Wissel

Schröter schafft die Wende

Zwickau musste sich nach dem Wechsel zunächst etwas rütteln, dann aber stachen die Westsachsen in der 53. Minute zu. Nach einer Schröter-Ecke stand Marco Schikora goldrichtig und köpfte ins rechte Eck zum 1:1 ein. Danach wurde um jeden Zentimeter des Rasens gekämpft. Spielerische Leckerbissen gab es nun kaum noch, aber spannend war es bis zur letzten Minute. Zwickau hatte noch ein, zwei kleine Möglichkeiten, die aus Unsicherheiten des Gästekeepers resultierten. Dann aber stach Schröter zu. Nach einem tollen Pass von Schikora überlief er Keeper Boss und schob in der 86. Minute ins leere Tor ein. In der Nachspielzeit hätte Leon Jensen noch erhöhen können, traf aber aus vier Metern den Ball nicht. Was Sekunden später egal war. Zwickaus Marco Schikora jubelt nach dem Tor zum 1:1. Bildrechte: Karina Hessland-Wissel

rei

Das sagten die Trainer:

Rüdiger Rehm (Wehen Wiesbaden) bei Magenta Sport: "Das Ergebnis und die Leistung, das ist nicht genügt. Glückwunsch an Zwickau, die haben gut zurückgeschlagen. Wir müssen die Zweikampfwerte nehmen, da sehen wir, wo der FSV Zwickau uns überlegen ist. Das ist nicht das erste Mal."