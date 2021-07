Zwickau begann stürmisch und konnte schnell jubeln: Nach Links-Flanke von Dustin Willms drückte Altmeister Ronny König die Kugel ins Netz (4.). Der 38-Jährige sorgte für das erste Drittliga-Tor der Saison. Dortmunds Antwort kam mit dem ersten gefährlichen Angriff: Schlussmann Johannes Brinkies rettete zunächst noch gegen Immanuel Pherai, dann aber konnte der Nachschuss des Niederländers nicht mehr von der Linie gekratzt werden (12.). Der FSV hatte am Ausgleich zu knabbern. Als sie das aus den Gliedern geschüttelt hatten, wurde es eine muntere Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Die besseren hatten die Westsachsen: Yannik Möker scheiterte mit Direktabnahme an Keeper Luca Unbehaun (25.), Rückkehrer Patrick Göbel bei einem Freistoß am rechten Pfosten (44.).

Die FSV-Fans freuten sich über die Rückkehr ins Stadion. Am Ende mussten sie dann aber leiden. Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Nach dem Wechsel passierte zunächst nicht viel. Dann nutzte Raschl einen Fehler von Can Coskun zum 1:2. Der Zwickauer bekam den Ball per Kopf nicht geklärt, Tobias Raschl hatte bei einem unfreiwilligen Doppelpass Glück und überwand dann Brinkies (58.). In den letzten 20 Minuten machte Zwickau dann enormen Druck. Joker Johan Gomez scheiterte mit einem spektakulären Volley-Drehschuss an Unbehaun (72.). Nach einer Notbremse von Niklas Dams an Lars Lokotsch, die mit Rot (76.) bestraft wurde, nahm der Zwickauer Druck dann noch mehr zu. Aber Unbehaun war einfach nicht zu überwinden. Wie bei einem Seitfallzieher von Nils Butzen (90.), direkt davor hatte Lokotsch an die Latte geköpft. Mit der allerletzten Aktion sollte das FSV-Drama dann seinen negativen Höhepunkt erleben. Erst lenkte Unbehaun einen Gomez-Kopfball noch an den Pfosten, dann knallte Zwickaus Verteidiger Max Reinthaler den Nachschuss vorbei. An diesem Tag sollte es einfach nicht sein.