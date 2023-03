Das Spiel war gerade einmal fünf Minuten alt, da war Schiedsrichter Florian Heft das erste Mal gefordert: Aus dem Zwickauer Block wurde Pyrotechnik abgeschossen, der Unparteiische unterbrach die Partie für zwei Minuten. Auf dem Platz gingen beide Mannschaften derweil von Beginn an intensiv zu Werke, wenngleich sich zunächst keine großen Torchancen ergaben.

Nach einer Viertelstunde legten die Teams ihre Nervosität ab, das Spiel wurde unterhaltsamer. In der 24. Minute musste Aues Torwart-Urgestein Martin Männel eingreifen, als sich Verteidiger Sorge in einen Schuss von Johan Gomez warf und der Ball gefährlich in Richtung Auer Tor trudelte. Eichinger (28.) und Dominic Baumann (31.) prüften Männel ebenfalls. Die "Veilchen" versuchten es zunächst hauptsächlich aus der Distanz, Rosenlöcher und Dimitrij Nazarov vergaben.