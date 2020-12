Die Zwickauer kamen zunächst gut in die zweite Halbzeit und wurden dann hart ausgebremst: Der eingewechselte Manuel Farrona-Pulido sorgte nach einer Druckphase des FSV für Entlastung und marschierte auf der linken Seite bis zur Grundlinie. Von da passte der 27-Jährige flach nach Innen und von der Hacke des FSV-Verteidigers Marco Schikora hoppelte die Kugel in den Zwickauer Kasten (51.).

Nach der kalten Dusche und einigen Minuten der Schockstarre, begannen die Mannen von Joe Enochs wieder Fußball zu spielen, blieben aber in der Offensive meist vollkommen harmlos. Viele Hereingaben in den Strafraum der "Kogge" waren zu ungenau und leichte Beute für Keeper Kolke. Ausnahmen waren ein Abschluss mit der Innenseite des eingewechselten Can Coskun (68.), den Kolke erst im Nachfassen sichern konnte, und ein Schuss von Pechvogel Schikora (87.), der knapp über die Latte flog. Dann kam der Abpfiff und am Ende steht für die "Schwäne" die bereits sechste Heimniederlage in den Büchern, der letzte und einzige Saisonsieg in der GGZ-Arena datiert vom 19. September.