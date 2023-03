Die Zwickauer begannen engagiert, ihnen gehörten klar die ersten Minuten. Gomez und Ziegel versuchten es mit Schüssen aus der Distanz, die nur knapp ihr Ziel verfehlen. Die Schwäne weiter im Vorwärtsgang, der nach einem Ballverlust von Löhmannsröben unterbrochen wurde. Er vertändelte gegen Schmidt, schließlich kam Testroet in Ballbesitz und fand in Zwickaus Schlussmann Brinkies seinen Meister. Das hätte ins Auge gehen können.

Dessen ungeachtet gaben die Schwäne weiter den Takt vor, waren besser in den Zweikämpfen, nur im Abschluss fehlte es an der Präzision. Nach gut 20 Minuten kam Ingolstadt besser ins Spiel, die Gäste erarbeiteten sich Möglichkeiten. Testroet scheiterte in der 26. Minute an Brinkies, kurz vor der Pause schoss Butler haarscharf am Zwickauer Kasten vorbei. Mit 0:0 wurden die Seiten gewechselt.