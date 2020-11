Zwickau kam mit Dampf aus der Pause und hatte in den ersten Minuten durch den eingewechselten Felix Drinkuth (47.) und Schröter (48.) zwei gute Abschlüsse. In der 55. Minute dann die Führung für die Gäste. Leon Jensen stieg im Strafraum Kenny Prince Redondo auf den Fuß und nach kurzem Zögern entschied Schiedsrichter Wolfgang Haslberger auf Strafstoß (55.). FCK-Stürmer Marvin Pourie verwandelte souverän ins linke, untere Eck ( 57.). Nach der Ausführung musste FSV-Co-Trainer Robin Lenk nach einer Gelb-Roten Karte auf die Tribüne, er hatte sich ausgiebig über die Entscheidung des Unparteiischen beschwert und mehrfach höhnisch applaudiert (61.).

In der Folge wurde das Spielgeschehen deutlich rauer und die Schwäne kamen noch einmal zurück: nach einer Ecke von Jensen schraubte sich Innenverteidiger Marco Schikora im Fünfmeterraum am höchsten und köpfte die Kugel in die Maschen (77.). Die dann folgende Passivität der Zwickauer wurde letztendlich noch bitter bestraft. Redondo wurde auf der linken Seite nicht energisch genug angegriffen, flankte nach Innen auf Joker Hendrick Zuck, der aus kurzer Distanz und ohne Probleme vollendete (86.). Die nachfolgenden Verzweiflungsangriffe der Hausherren blieben erfolglos und so steht für den FSV die vierte Heimniederlage in der aktuellen Spielzeit zu Buche.

Jeff Saibene (Kaiserslautern): "Wir müssen in der ersten Halbzeit schon 2-3 Tore schießen. Alleine vor dem Tor müssen wir die Dinger einfach reinmachen, damit wir dann ruhiger spielen können. Nach dem Ausgleich bin ich froh, dass die Jungs noch einmal so zurückkommen sind, die Jungs Moral gezeigt haben und noch ein Tor geschossen haben. Das gibt uns Mut und Genugtuung, dass wir endlich mal gewonnen haben.."

Joe Enochs (Zwickau): "Wir haben schon in der ersten Halbzeit zwei dicke Torchancen zugelassen, was wir normalerweise nicht machen. Es sind Kleinigkeiten in unserem Spiel, wenn wir nicht von Minute 1 an griffig sind und in die Zweikämpfe reingehen, dann funktioniert unser Pressing nicht. Wir hätten schon in der ersten Halbzeit hinten liegen können. Die Niederlage heute war definitiv verdient."